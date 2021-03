Covid, le news di oggi. Iss: "Diffusione dovuta a circolazione varianti". DIRETTA (Di venerdì 5 marzo 2021) "Comincia a vedersi la ricrescita italiana ma anche in altri Paesi. C'è un aumento di nuovi casi in Europa, come ha segnalato ieri l'Ecdc". Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, al punto stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale. Si va verso il ritorno in arancione e in rosso per numerose Regioni. Tra marzo e dicembre 2020 si sono registrati 108.178 decessi in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019 Leggi su tg24.sky (Di venerdì 5 marzo 2021) "Comincia a vedersi la ricrescita italiana ma anche in altri Paesi. C'è un aumento di nuovi casi in Europa, come ha segnalato ieri l'Ecdc". Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, al punto stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale. Si va verso il ritorno in arancione e in rosso per numerose Regioni. Tra marzo e dicembre 2020 si sono registrati 108.178 decessi in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019

RobertoBurioni : Il trial clinico per valutare l'utilizzo del plasma dei pazienti guariti nelle fasi precoci della malattia è stato… - repubblica : Covid, l'Italia blocca l'esportazione del vaccino AstraZeneca d'intesa con l'Ue: La decisione del governo non ha pr… - repubblica : ?? Universita': Italia tra i primi cinque Paesi al mondo per la ricerca sul Covid. E la Sapienza scalza Oxford nel p… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Brasile, si sputa nelle mani e tocca gli oggetti in giro per spargere il #covid: arrestato - mariacarla1963 : RT @GonnelliLuca: Ora le mafie comprano i locali in crisi da Covid -