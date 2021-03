Claudio Coccoluto | le parole del figlio commuovono | “è stato un esempio”

Corriere : ?? È morto Claudio Coccoluto - marcocappato : Claudio Coccoluto ci ha fatto danzare e vivere, è stato gioia spensierata e impegno civile. L'ultima volta lo ricor… - corsi_gabriele : Aspettavo Margherita, la mia prima figlia. Mi hai detto: “Quando ti nasce un figlio cambiano i colori”. Non me lo… - AvvMennillo : Il figlio di Claudio Coccoluto: «Mio padre sempre vicino alla gente» - Corriere : Il figlio di Claudio Coccoluto: «Mio padre sempre vicino alla gente» -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Coccoluto

Racconta l'uomo dalla parte della gente, oltre che dj di successo, unico italiano a suonare nel tempio newyorkese dell'house music, Gianmaria, figlio di, scomparso martedì a 59 ...diAlmanzi " Successo di Giovanni(della Sezione Vela della Guardia di Finanza, negli Standard), di Tommaso De Fontes (del Circolo Nautico NIC fra i 4.7) e di Edoardo Valletta (Circolo ...Gianmaria, 27 anni ad aprile, racconta l’uomo oltre l’artista: «Nonostante la caratura, non ha mai escluso nessuno dalla sua cerchia». Eclettico e curioso: «Non è mai stato soltanto un dj, ma un comun ...Luca Roccatagliati (dj Rocca): E’ dai tempi della mia collaborazione al Maffia di Reggio che lavoro contro alla demonizzazione delle discoteche, per far capire che il mondo dei club non è sinonimo di ...