Chi è Ghemon? Età, carriera e vita privata di uno dei 26 Big in gara a Sanremo 2021 (Di venerdì 5 marzo 2021) Ecco chi è Ghemon, il rapper è tra i 26 Big in gara al Festival di Sanremo 2021 Ghemon, vero nome Giovanni Luca Picariello, è uno dei rapper più noti in Italia. Ad oggi sta partecipando alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. Il rapper è nato l'1 aprile 1982 ad Avellino, manifestò la sua grande passione per la musica sin da quando era solo un ragazzino. Si avvicinò all'hip hop all'età di 13 anni. Dopo aver conseguito il diploma conseguì anche la laurea, con il tempo si dedicò però solamente alla musica. All'inizio della sua carriera musicale si esibiva nei locali del suo quartiere, approdò poi a Venerdì tappa, trasmissione radiofonica che promuoveva la cultura hip hop. Nel 1996 Ghemon iniziò a far parte del gruppo 15 Barrato, qualche ...

