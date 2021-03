Calcio Napoli polveriera: dopo lo sfogo di Insigne, un azzurro cacciato dall’allenamento (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Calcio Napoli prova a ricompattarsi in vista della ripresa del campionato, dopo il rocambolesco pari contro il Sassuolo, ma non si respira un bel clima a Castel Volturno. Dimenticare l’assurda serata di Sassuolo, gettare via le tossine e la rabbia per provare a concentrarsi sul Bologna. E’ questa l’aria che si respira a Castel Leggi su 2anews (Di venerdì 5 marzo 2021) Ilprova a ricompattarsi in vista della ripresa del campionato,il rocambolesco pari contro il Sassuolo, ma non si respira un bel clima a Castel Volturno. Dimenticare l’assurda serata di Sassuolo, gettare via le tossine e la rabbia per provare a concentrarsi sul Bologna. E’ questa l’aria che si respira a Castel

ZZiliani : La cosa buffa del calcio col verme made in Italy è che #Orsato combina quel che combina in #InterJuve e non incroci… - CorSport : #Insigne furioso con il #Napoli: 'Squadra di m...' ?? - MatteoPedrosi : La Lega non rinvia #LazioTorino, nonostante la comunicazione dell'Asl che vieta al Toro di partire e nonostante il… - davide_liguori : @napolista in preda allo sconforto ho cercato rifugio in qualsiasi sito del mondo Napoli calcio,mi consigliano Il N… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 #infortunioveretout Sky – Roma, stop di un mese per Veretout: il france… -