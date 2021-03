Boeing-Airbus. L’intesa (storica) tra Usa e Ue che punta alle Big Tech (Di venerdì 5 marzo 2021) Ha l’aria di evento storico per l’aviazione civile (e non solo) l’accordo raggiunto nel pomeriggio tra Stati Uniti e Unione europea. Il colloquio tra Ursula von der Leyen e Joe Biden mette fine (per quattro mesi) alla guerra commerciale innestata dalla diatriba sugli aiuti di Stato ai due colossi del trasporto aereo: Airbus e Boeing. È però solo “il simbolo di un nuovo inizio”, destinato ad allargarsi alle Big Tech e a seguire la spinta americana per una colazione che faccia fronte all’ascesa della Cina e alla sempre presente sfida russa. L’intesa “Come simbolo di questo nuovo inizio, con il presidente Biden abbiamo deciso di sospendere tutte le nostre tariffe imposte nel contesto delle controversie Airbus-Boeing, sia su prodotti aerei che non, per un periodo iniziale ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 marzo 2021) Ha l’aria di evento storico per l’aviazione civile (e non solo) l’accordo raggiunto nel pomeriggio tra Stati Uniti e Unione europea. Il colloquio tra Ursula von der Leyen e Joe Biden mette fine (per quattro mesi) alla guerra commerciale innestata dalla diatriba sugli aiuti di Stato ai due colossi del trasporto aereo:. È però solo “il simbolo di un nuovo inizio”, destinato ad allargarsiBige a seguire la spinta americana per una colazione che faccia fronte all’ascesa della Cina e alla sempre presente sfida russa.“Come simbolo di questo nuovo inizio, con il presidente Biden abbiamo deciso di sospendere tutte le nostre tariffe imposte nel contesto delle controversie, sia su prodotti aerei che non, per un periodo iniziale ...

