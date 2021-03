Bersani a Piazzapulita: “Conte è stato massacrato per un pregiudizio” | VIDEO (Di venerdì 5 marzo 2021) Ieri Pierluigi Bersani, ospite di Piazzapulita ha detto la sua su Conte replicando a De Angelis che lo aveva provocato accusando le forze politiche di centrosinistra di aver dato un sostegno acritico” che non avete dato a nessun leader della sinistra negli ultimi tempi”. L’esponente di LeU ha quindi spiegato con molta chiarezza: “Sono considerazioni oniriche: quindi Conte ha preso popolarità perchè il PD ha detto che è bravo? Adesso passa l’idea che Conte ce lo siamo inventati noi. Conte è andato avanti per forza propria”. E ha poi continuato: “Non devo giustificare il fatto che abbiamo sostenuto Conte. Ma ora ditemi voi, che lo avete massacrato tutti i giorni, mi dovete dire perché non andava bene Conte. C’è stato un ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Ieri Pierluigi, ospite diha detto la sua sureplicando a De Angelis che lo aveva provocato accusando le forze politiche di centrosinistra di aver dato un sostegno acritico” che non avete dato a nessun leader della sinistra negli ultimi tempi”. L’esponente di LeU ha quindi spiegato con molta chiarezza: “Sono considerazioni oniriche: quindiha preso popolarità perchè il PD ha detto che è bravo? Adesso passa l’idea chece lo siamo inventati noi.è andato avanti per forza propria”. E ha poi continuato: “Non devo giustificare il fatto che abbiamo sostenuto. Ma ora ditemi voi, che lo avetetutti i giorni, mi dovete dire perché non andava bene. C’èun ...

