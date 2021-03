Ascolti TV | Giovedì 4 marzo 2021 Sanremo cresce ma non basta | 44 3% – 7 | 6 mln -2 | 2 mln e 10% vs 2020

(Di venerdì 5 marzo 2021), terza serata (da Raiplay) Nella serata di ieri,, su Rai1 – dalle 20.53 alle 21.27 –Start ha ottenuto 10.387.000 spettatori (35.55%). La terza serata del Festival diha appassionato 7.653.000 spettatori pari al 44.3% (i dati della seconda serata, i dati delle terze serate, la classifica generale). Nel dettaglio la prima parte – dalle 21.31 alle 23.49 – ha ottenuto 10.596.000 spettatori (42.4%), la seconda parte – dalle 23.53 all’1.59 – ha ottenuto 4.369.000 spettatori (50.56%). All’interno il TG1 60 Secondi ha raccolto 5.433.000 spettatori con il 47.5%. Su Canale 5 Un Boss in Salotto ha raccolto davanti al video 1.916.000 spettatori pari al 7.59% di share. Su Rai2 Soldado ha interessato ...

MondoTV241 : Ascolti TV giovedì 4 marzo 2021: il Festival di Sanremo cresce, ma di poco #ascoltiTV - tuttotv_info : #Daydreamer - #AscoltiTV di ieri: ?? Lieve FLESSIONE ma un buon risultato 18,27% (lunedì 18,6%, martedì 19,2%, merco… - cristiansabau1 : RT @occhio_notizie: Questi i dati Auditel della serata di giovedì 4 marzo, dedicata alle cover e ai duetti dei 26 artisti in gara. La punta… - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: ?? #Sanremo2021 ancora MALE: 44,3% (-10 punti di share rispetto al 2020) >… - angelofavignan : RT @fabiofabbretti: La terza serata di #Sanremo2021 è vista da 7,6 milioni di spettatori (44.3% di share). Evitato un ulteriore calo https… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Giovedì

Dituttounpop

Tv4 marzo 2021 . Serata ricca di appuntamenti quella di ieri sera. Vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ...Gliper ora hanno fatto registrare un calo rispetto agli anni scorsi, anche per via della ... Per rispondere c'è tempo fino alle 13 di11 marzo 2021, il sondaggio si trova nella colonna ...