Addio Zingaretti | quale futuro per il PD? Due i possibili eredi

(Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo le dimissioni di Nicola, gli italiani si domandanosia ildel Partito Democratico. Due sono isuccessori dialla segreteria del partito. Nicola(web source)L’di Nicolaha sconvolto il già delicato equilibrio in casa PD. Le controversie interne hanno creato una vera e propria spaccatura all’interno del partito che ora si ritrova senza una figura di riferimento in un momento delicato tra piena terza ondata Covid-19 e formazione del nuovo Governo di Draghi. C’è chi pensa che queste dimissioni siano un pretesto per candidarsi alla carica di Sindaco di Roma, viste le imminenti elezioni comunali nella Capitale. Ma, la maggioranza dei suoi colleghi di partito invita ...

LaStampa : L’addio di Zingaretti: “Mi vergogno del Pd che parla di poltrone” - andreaborsoi1 : Un addio maoista che non chiude del tutto al ritorno - licia_la : Eccoli i renziani dietro l’addio di #Zingaretti (i diktat di Franceschini e Bettini: “Sosteniamo Raggi e Fico con i… - federica_dL : RT @aldotorchiaro: Una fonte autorevolissima che ha chiesto di rimanere anonima mi ha descritto cosa ha determinato l’addio di #Zingaretti:… - licia_la : RT @aldotorchiaro: Una fonte autorevolissima che ha chiesto di rimanere anonima mi ha descritto cosa ha determinato l’addio di #Zingaretti:… -

La sensazione cioè è che, che finora si è mosso come un semplice notaio nell'equilibrio tra le correnti, nel suoin stile 'grillino', prima appunto di essere scaricato tra pochi mesi,...Crisi Pd, il silenzio di Bonaccini sull'di. Sui social: 'Adesso la priorità è solo una: vaccinare' di Silvia Bignami 05 Marzo 2021Stefano Bonaccini, il possibile segretario del Pd dopo Zingaretti, se vincerà le primarie, lo diceva prima delle dimissioni di Nicola e lo ripete in queste ore agli amici: «Io sono ...Quando qualcuno riesce a mettersi in contatto con Zingaretti, ne ricava l’impressione di un punto di non ritorno emotivo, fatto di rabbia, delusione, amarezza, nell’ambito di un rapporto che non si è ...