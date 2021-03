Zingaretti si dimette | Simona Marchini | “Finalmente si farà chiarezza su Pd”

(Di giovedì 4 marzo 2021) “Sono molto dispiaciuta per quanto accaduto, stimo da sempre Nicola. In questi anni penso abbia meritato tutto il nostro rispetto, è stato costretto al salvataggio di un partito in una situazione critica e lo ha fatto con lo spirito di servizio che una volta c’era nel Pci”. E’ quanto ha dichiarato all”Adnkronos l’attrice e regista, dopo le dimissioni di Nicolada segretario del Pd. “Nicolaha accettato la sfida e tutti i rischi, si è accollato dei pesi spaventosi rischiando l’ impopolarità, subendo i mal di pancia della base, chiamato ad immolarsi alla Ragion di Stato, inevitabile e irrinunciabile, per persone di coscienza come lui. Lo ripeto – ha continuato– è stato per il segretario uscente del Pd ...

... alimentata dal modo in cui Nicolale sue dimissioni le ha annunciate, dure ma tutt'... Chi si, si, come accaduto per Veltroni, Bersani, anche Renzi, e spiega, al contempo, ...'Mi auguro davvero checi ripensi e ritiri subito le sue dimissioni. Abbiamo tra pochi giorni un'assemblea durante la quale, come sempre abbiamo fatto, discuteremo del futuro del nostro ...Roma, 4 mar. (askanews) - Nicola Zingaretti spariglia, di fronte alla guerriglia ormai quotidiana delle minoranze il segretario Pd sceglie la mossa a sorpresa delle dimissioni, lo fa usando toni duri ..."Sono molto dispiaciuta per quanto accaduto, stimo da sempre Nicola Zingaretti. In questi anni penso abbia meritato tutto il nostro rispetto, è stato costretto al salvataggio di un partito in una situ ...