Webuild | si aggiudica da RFI linea ferroviaria Fortezza-Ponte Gardena

(Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Gruppoè stato dichiarato miglior offerente per la progettazione e la realizzazione della tratta di nuovaad alta capacità di circa 22,5 km in prosecuzione della galleria di base del Brennero, tra, per un valore di 1,07 miliardi di euro. Il Gruppo è appena dichiarato miglior offerente anche per un altro progetto, del valore di 1,26 miliardi di euro circa, per la progettazione esecutiva e la costruzione delle tratte B2 e C dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, che porta a circa 2,3 miliardi di euro il valore complessivo delle nuove possibili assegnazioni. Oggetto della gara per la prosecuzione della galleria di base del Brennero, commissionato da RFI – ReteItaliana (Gruppo FS Italiane) con il Gruppo ...