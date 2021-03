Tokyo 2021, i Giochi saranno senza tifosi dall’estero? Si attende una decisione entro il 25 marzo (Di giovedì 4 marzo 2021) Le Olimpiadi di Tokyo senza tifosi dall’estero? La domanda è pertinente e stando ad alcune indiscrezioni da parte della stampa nipponica si va verso un “No”. La decisione finale se ammettere o meno gli spettatori sarà presa entro il 25 marzo. Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, il presidente del Comitato organizzatore Seiko Hashimoto sarebbe favorevole alla presenza del pubblico seppur ridotta, anche per quello che significherebbe da un punto di vista economico. E’ chiaro che la priorità sarà sempre la salute come sottolineato più volte dal Comitato menzionato e dal CIO. Tutte queste riflessioni sono infatti dipendenti dall’andamento dei casi Covid. In terra nipponica sei prefetture dall’8 marzo dovrebbero uscire dallo ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Le Olimpiadi di? La domanda è pertinente e stando ad alcune indiscrezioni da parte della stampa nipponica si va verso un “No”. Lafinale se ammettere o meno gli spettatori sarà presail 25. Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, il presidente del Comitato organizzatore Seiko Hashimoto sarebbe favorevole alla predel pubblico seppur ridotta, anche per quello che significherebbe da un punto di vista economico. E’ chiaro che la priorità sarà sempre la salute come sottolineato più volte dal Comitato menzionato e dal CIO. Tutte queste riflessioni sono infatti dipendenti dall’andamento dei casi Covid. In terra nipponica sei prefetture dall’8dovrebbero uscire dallo ...

Agenzia_Ansa : Covid: Tokyo, verso l'estensione dello stato emergenza per due settimane #ANSA - repubblica : Coronavirus nel mondo, nuovo record di vittime in Brasile: 1.840 in 24 ore: Gli Stati Uniti sfiorano i 29 milioni d… - OA_Sport : #Tokyo2021 I Giochi saranno senza tifosi dall'estero? Si prenderà una decisione entro la fine di marzo... - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2020 #GregorioPaltrinieri #Olimpiadi2021 Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “Non vedo l’ora di… - OA_Sport : #NUOTO Gregorio Paltrinieri è pronto per gareggiare, le sensazioni nella preparazione per Tokyo 2021 sono confortan… -