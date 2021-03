Sanremo, nuovo positivo al Covid: scatta il protocollo di sicurezza (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Covid preoccupa a Sanremo, ricordiamo che ieri Irama stava per terminare la sua avventura al Festival dopo che un suo truccatore è risultato positivo, prima al tampone molecolare e poi a quello antigenico. Il cantante stava per essere eliminato ma Amadeus in conferenza stampa ha annunciato un improvviso cambio di programma. Irama ha potuto gareggiare attraverso l'utilizzo dei video delle sue prove. La norma avrebbe voluto che l'ex vincitore di Amici finisse in quarantena e fosse costretto a ritirarsi ma dopo la proposta del direttore artistico di far valutare i video delle prove, Irama ha potuto continuare a gareggiare. "È una misura - ha spiegato ieri Amadeus - che riguarda tutti, quello che è accaduto a Irama potrebbe succedere anche ad altri cantanti in gara". Le case discografiche hanno accettato la deroga al regolamento ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 4 marzo 2021) Ilpreoccupa a, ricordiamo che ieri Irama stava per terminare la sua avventura al Festival dopo che un suo truccatore è risultato, prima al tampone molecolare e poi a quello antigenico. Il cantante stava per essere eliminato ma Amadeus in conferenza stampa ha annunciato un improvviso cambio di programma. Irama ha potuto gareggiare attraverso l'utilizzo dei video delle sue prove. La norma avrebbe voluto che l'ex vincitore di Amici finisse in quarantena e fosse costretto a ritirarsi ma dopo la proposta del direttore artistico di far valutare i video delle prove, Irama ha potuto continuare a gareggiare. "È una misura - ha spiegato ieri Amadeus - che riguarda tutti, quello che è accaduto a Irama potrebbe succedere anche ad altri cantanti in gara". Le case discografiche hanno accettato la deroga al regolamento ...

