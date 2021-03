Sanremo non decolla, Amadeus punta tutto su Ibrahimovic (Di giovedì 4 marzo 2021) Il numero di telespettatori di Sanremo è inferiore rispetto allo scorso anno. Amadeus ora punto tutto su Zlatan Ibrahimovic L’esordio di martedì da parte di Zlatan Ibrahimovic sul palco di Sanremo è piaciuto molto al pubblico tanto che il numero di ascoltatori è salito sino a 11,1 milioni e 46,4% di share. Ieri per lo svedese è stata l’unica assenza sul palco dell’Ariston ma oggi tornerà ad affiancare Fiorello e Amadeus. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24 Numeri importanti ma relativamente inferiori rispetto a quelli dello scorso anno: 12 milioni e 51,2% di share. Lo riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Il numero di telespettatori diè inferiore rispetto allo scorso anno.ora puntosu ZlatanL’esordio di martedì da parte di Zlatansul palco diè piaciuto molto al pubblico tanto che il numero di ascoltatori è salito sino a 11,1 milioni e 46,4% di share. Ieri per lo svedese è stata l’unica assenza sul palco dell’Ariston ma oggi tornerà ad affiancare Fiorello e. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24 Numeri importanti ma relativamente inferiori rispetto a quelli dello scorso anno: 12 milioni e 51,2% di share. Lo riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Leggi su Calcionews24.com

