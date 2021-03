Sanremo 2021: i direttori d’orchestra (Di giovedì 4 marzo 2021) Peppe Vessicchio - Sanremo 2021 Non c’è Festival di Sanremo senza i direttori d’orchestra. Fin dall’esordio della kermesse canora, sono infatti loro che accompagno i vari artisti nelle loro esibizioni. Tra di loro, è stato presente anche Peppe Vessicchio, scelto dalla giovane Elena Faggi (eliminata però nel corso della prima serata). Vediamo dunque tutta la lista. Sanremo 2021 I direttori d’orchestra dei Campioni Aiello – Ora. Dirige Jacopo Sinigaglia.Annalisa – Dieci. Dirige Daniel Bestonzo.Arisa – Potevi fare di più. Dirige Adriano Pennino.Bugo – E invece sì. Dirige Simone Bertolotti.Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima. Dirige Davide Rossi.Coma Cose – Fiamme negli occhi. Dirige Vittorio Cosma.Ermal Meta – Un milione di ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 4 marzo 2021) Peppe Vessicchio -Non c’è Festival disenza i. Fin dall’esordio della kermesse canora, sono infatti loro che accompagno i vari artisti nelle loro esibizioni. Tra di loro, è stato presente anche Peppe Vessicchio, scelto dalla giovane Elena Faggi (eliminata però nel corso della prima serata). Vediamo dunque tutta la lista.dei Campioni Aiello – Ora. Dirige Jacopo Sinigaglia.Annalisa – Dieci. Dirige Daniel Bestonzo.Arisa – Potevi fare di più. Dirige Adriano Pennino.Bugo – E invece sì. Dirige Simone Bertolotti.Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima. Dirige Davide Rossi.Coma Cose – Fiamme negli occhi. Dirige Vittorio Cosma.Ermal Meta – Un milione di ...

Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - DimezzatiS : RT @stanzaselvaggia: È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cui i… - sologiuma : RT @stanzaselvaggia: È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cui i… -