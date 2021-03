Rousseau si fa partito | parlamentari in rivolta ma ' ostaggi' | ecco spiegato il caos dentro il M5s

(Di giovedì 4 marzo 2021) Davide Casaleggio scende in campo e prepara il nuovo manifesto politico di un movimento che vuole andare 'Controvento'.dei pentastellati che vogliono il divorzio, ma c'è un problema. Sul ...

è unpolitico nel M5S che lavora contro il Movimento e con i soldi dei suoi parlamentari".Davide Casaleggio scende in campo e prepara il nuovo manifesto politico di un movimento che vuole andare 'Controvento'. Rivolta dei pentastellati che vogliono il divorzio, ma c'è un problema. Sul ...E ha concluso parlando di Giuseppe Conte, il quale «ha detto “per il Movimento 5 Stelle ci sono e ci sarò”. Il contromanifesto di Grillo. Il fondatore dei 5 stelle, in risposta all’azione di Rousseau, ...Il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha annunciato la sua volontà di dimettersi da segretario del Partito Democratico, come risposta alle aspre polemiche di questi ultimi giorni su al ...