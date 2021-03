Pd: Nannicini, ‘se non Congresso chiamiamolo Big bang ma facciamo in fretta’ (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar (Adnkronos) – “Se il Pd-semaforo non si dà una mossa, rischia l’irrilevanza politica. Darsi una mossa non non vuole dire affidarsi all’ennesima resa dei conti fra bande o ad altre risse personalistiche”. Lo scrive il senatore Pd Tommaso Nannicini, presidente della commissione Enti gestori, in una lettera pubblicata sul Foglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar (Adnkronos) – “Se il Pd-semaforo non si dà una mossa, rischia l’irrilevanza politica. Darsi una mossa non non vuole dire affidarsi all’ennesima resa dei conti fra bande o ad altre risse personalistiche”. Lo scrive il senatore Pd Tommaso, presidente della commissione Enti gestori, in una lettera pubblicata sul Foglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

