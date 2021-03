Parma, D’Aversa: «Giocato alla pari con l’Inter. Pellè? una forzatura» (Di venerdì 5 marzo 2021) Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta incassata contro l’Inter: le sue dichiarazioni Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta incassata contro l’Inter. PRESTAZIONE – «Abbiamo finito la partita nella loro metà campo, il Parma non ha sfigurato contro la prima in classifica. C’è rammarico per i due gol subiti. Lo sforzo non è bastato per portare a casa punti. Forse ci manca il senso del pericolo, alcune scelte difensive sono state sbagliate». SALVEZZA – «Il fatto di aver Giocato alla pari con l’Inter deve dare consapevolezza alla squadra di avere le capacità di fare bene. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Roberto, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta incassata contro: le sue dichiarazioni Roberto, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta incassata contro. PRESTAZIONE – «Abbiamo finito la partita nella loro metà campo, ilnon ha sfigurato contro la prima in classifica. C’è rammarico per i due gol subiti. Lo sforzo non è bastato per portare a casa punti. Forse ci manca il senso del pericolo, alcune scelte difensive sono state sbagliate». SALVEZZA – «Il fatto di avercondeve dare consapevolezzasquadra di avere le capacità di fare bene. ...

