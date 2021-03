Napoli | Carfagna su Bagnoli | “Non bisogna rallentare l’opera di bonifica”

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La ministra Maraha puntualizzato la situazione relativa alladel territorio di. Unache si attende ormai da anni e che sembra volerin questo periodo. “Convocherò presto la Cabina di regia su, anche in deroga alla prassi degli incontri a scadenza semestrale. In quella sede istituzionale avremo la possibilità di verificare lo stato didel sito e di intraprendere le misure necessarie a procedere speditamente”. Lo ha annunciato oggi la ministra per il Sud e la Coesione territoriale Marain un videomessaggio trasmesso in occasione dell’iniziativa ‘Città della Scienza: ri-costruire per il futuro’. “Non possiamo permetterci – ha ...

ottopagine : Piano nazionale di ripresa, Carfagna incontra De Luca #Napoli - rep_napoli : Sud, colloquio De Luca - Carfagna su Recovery plan e piano vaccinale [aggiornamento delle 18:26] - rep_napoli : Sud, colloquio De Luca - Carfagna su Recovery plan e piano vaccinale [aggiornamento delle 17:38] - RussoMargareth : @cpetruccioli @a_bassolino @matteorenzi @mara_carfagna @berlusconi Quello che asserì di essere all’ oscuro di ciò c… - InfinitoIsacco : RT @mbartolotta63: #Brunetta, #Gelmini, #Carfagna ministri. #Bassolino si candida a sindaco di Napoli. Vi prego però, almeno ditemi che #An… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Carfagna

anteprima24.it

... industria e utopia', organizzata dalla Consulta delle Costruzioni di. Bisogna recuperare in ... Sanfelice ha inoltre annunciato che Floro Flores ha incontrato Mara, nuova ministra per il ......Industriali diMaurizio Manfellotto , il vicepresidente di Confindustria Vito Grassi . A chiudere i lavori l'intervista del direttore del Mattino alla ministra per il Sud, Mara- "Convocherò presto la Cabina di regia su Bagnoli, anche in deroga alla prassi degli incontri a scadenza semestrale. In quella sede istituzionale avremo la possibilità di verificare lo stato di bonif ...Allarme dei medici: si abbassa l’età degli ammalati in ospedale. La terapia subintensiva del Cotugno non ha posti. A Napoli 300 positivi al giorno ...