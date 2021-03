Musk | razzo SpaceX esplode in Texas Il tweet prima dell’impatto | “Atterraggio meraviglioso”

(Di giovedì 4 marzo 2021) Houston, 4 mar – Un prototipo deldi, l’agenzia spaziale di Elon, è esploso pochi minuti dopo l’in. Space X e l’(non tanto) morbido Mai parole furono meno profetiche:del, l’account ufficiale dell’agenzia spaziale diaveva twittato: “Unmorbido”. Poi, le fiamme hanno avvolto la parte inferiore del, prontamente spente dalle squadre di emergenza presenti sul posto. Subito dopo che le fiamme si sono spente, tuttavia, un’esplosione ha distrutto il velivolo, facendolo schizzare in aria per poi tornare a terra in pezzi. Attualmente non si ...

