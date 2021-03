Meteo, le previsioni di venerdì 5 marzo (Di giovedì 4 marzo 2021) Quella di venerdì 5 marzo sarà una giornata di cieli coperti e deboli piogge su gran parte del Paese. Le precipitazioni riguarderanno soprattutto la Liguria, la Toscana, l’Umbria, il Lazio, la Campania, la Sicilia e la Sardegna. Temperature in complessivo calo, con massime generalmente comprese tra gli 11 e i 18 gradi. Venti moderati e mari da poco a molto mossi (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 4 marzo 2021) Quella disarà una giornata di cieli coperti e deboli piogge su gran parte del Paese. Le precipitazioni riguarderanno soprattutto la Liguria, la Toscana, l’Umbria, il Lazio, la Campania, la Sicilia e la Sardegna. Temperature in complessivo calo, con massime generalmente comprese tra gli 11 e i 18 gradi. Venti moderati e mari da poco a molto mossi (LE).

Agenzia_Ansa : Agenzia ANSA @Agenzia_Ansa • Just now Ecco le previsioni del tempo per oggi #ANSA - 3BMeteo : ??? Primi segnali di cambiamento da domani! Previsioni #meteo per le prossime ore su @radiokisskiss al… - ItalianAirForce : Come ogni venerdì è tornata Meteo #WeekEnd, la nostra rubrica dedicata alle previsioni meteorologiche per il fine s… - francang1950 : RT @Adnkronos: #Meteo: VENERDI con RIBALTONE, qualche PIOGGIA a partire dal Nord, poi nel #WEEKEND anche più FRESCO. Le #PREVISIONI https:/… - SkyTG24 : Meteo, le previsioni di venerdì 5 marzo -