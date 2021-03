L'Oréal pioniere in test senza animali prosegue impegno su ambiente (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. - (Adnkronos) - La sicurezza e il potenziale impatto dei prodotti sull'ambiente sono alla base dell'impegno assunto da L'Oréal che già è stato pioniere nelle soluzioni alternative ai test sugli animali creando modelli di pelle ricostruita per valutare la sicurezza dei prodotti. E' quanto emerso nel corso del 'Transparency Summit' del gruppo. L'Oréal ha smesso di testare i propri prodotti sugli animali nel 1989, ben 14 anni prima che la legislazione lo imponesse. Il Gruppo si è anche impegnato per sensibilizzare la Cina sui metodi alternativi, tanto che nel 2014 le autorità locali hanno abolito i test sugli animali per i prodotti cosmetici “non funzionali” fabbricati sul mercato domestico. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. - (Adnkronos) - La sicurezza e il potenziale impatto dei prodotti sull'sono alla base dell'assunto da L'che già è statonelle soluzioni alternative aisuglicreando modelli di pelle ricostruita per valutare la sicurezza dei prodotti. E' quanto emerso nel corso del 'Transparency Summit' del gruppo. L'ha smesso diare i propri prodotti suglinel 1989, ben 14 anni prima che la legislazione lo imponesse. Il Gruppo si è anche impegnato per sensibilizzare la Cina sui metodi alternativi, tanto che nel 2014 le autorità locali hanno abolito isugliper i prodotti cosmetici “non funzionali” fabbricati sul mercato domestico. ...

