Klopp: “Sono un allenatore migliore grazie a questa stagione”. E sul futuro al Liverpool… (Di giovedì 4 marzo 2021) Una stagione di alti e bassi. Il Liverpool non ha saputo confermare la splendida cavalcata della passata annata che aveva riportato il titolo di Premier League in città dopo trent'anni. A parlare del momento della squadra ma anche di quello personale è stato il manager tedesco dei Reds Jurgen Klopp ai microfoni di Sky Sports.Klopp: presente, passato e futurocaption id="attachment 1093761" align="alignnone" width="715" Klopp (getty images)/caption"Il problema del mondo del calcio Sono chiaramente i risultati", ha esordito Klopp. "Se non ottieni risultati le persone non vogliono sentir parlare di te. Se vinci 15-20 partite di fila le persone ti lodano, ma se perdi, o semplicemente non vinci le persone ti dicono solo di pensare a portare a casa la vittoria e non vogliono ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 marzo 2021) Unadi alti e bassi. Il Liverpool non ha saputo confermare la splendida cavalcata della passata annata che aveva riportato il titolo di Premier League in città dopo trent'anni. A parlare del momento della squadra ma anche di quello personale è stato il manager tedesco dei Reds Jurgenai microfoni di Sky Sports.: presente, passato ecaption id="attachment 1093761" align="alignnone" width="715"(getty images)/caption"Il problema del mondo del calciochiaramente i risultati", ha esordito. "Se non ottieni risultati le persone non vogliono sentir parlare di te. Se vinci 15-20 partite di fila le persone ti lodano, ma se perdi, o semplicemente non vinci le persone ti dicono solo di pensare a portare a casa la vittoria e non vogliono ...

pisto_gol : Guardiola, Klopp, Zidane, Tuchel, Conte, Sarri, Pirlo, Pochettino, Lopetegui, Bielsa, Ancelotti : tutti i migliori… - ItaSportPress : Klopp: 'Sono un allenatore migliore grazie a questa stagione'. E sul futuro al Liverpool... -… - simo_palmi : @AndreaVergani5 @DavidBasco86 Allenatore che è sempre stato su un certo livello, difficile che ora fosse diventato… - sportli26181512 : #Klopp: 'Niente giocatori alle #nazionali se c'è la quarantena': Il tecnico del #Liverpool in conferenza stampa: 'I… - cmdotcom : #Klopp apre il dibattito: 'Ok le nazionali, ma i club pagano i calciatori. Non partono se sono obbligati alla quara… -