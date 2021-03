(Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) –chiude l’esercizio 2020 conpari a 663,4 milioni di euro, indel 68% come riflesso del cambio perimetro a seguito della fusione con Vodafone towers. L’Ebitda è stato pari a 603,8 milioni di euro in aumento del 73%, mentre l’utile dell’esercizio si è attestato a 156,7 milioni di euro (+13%), inclusivo di maggiori ammortamenti legati al cambio perimetro. “I risultati – spiega la società – sono in linea con i piani di sviluppo della società e lafornita al mercato”. Nell’anno l’azienda ha investito 128,3 milioni di euro in infrastrutture a servizio degli operatori. Il quarto trimestre 2020 evidenzia un miglioramento degli indicatori finanziari conindel 3,2% a livello organico rispetto allo stesso periodo 2019, raggiungendo ...

DividendProfit : Inwit, utili e ricavi in crescita. Ferigo: “Confermiamo guidance 2021” -

" Il quarto trimestre 2020 conferma il progresso nel business " - sottolinea l' Amministratore delegato di, Giovanni Ferigo - . Si chiude così un anno positivo, in cui si è realizzata una ...Unica eccezione, il caso di, società nella quale TIM ha ormai una partecipazione marginale, ...ed EBITDA dell'esercizio 2020 Vediamo nel dettaglio ii numeri dei risultati economici dell'...(Teleborsa) - Inwit chiude l'esercizio 2020 con ricavi pari a 663,4 milioni di euro, in crescita del 68% come riflesso del cambio perimetro a seguito della fusione con Vodafone towers. L'Ebitda ...