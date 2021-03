Il Napoli: «Non c’è stato alcun attrito tra Insigne e i compagni di squadra» (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Napoli risponde alla Gazzetta dello Sport: tra Insigne e la squadra non c’è stato alcun motivo di attrito, scrive il club partenopeo su Twitter. Lo sfogo del capitano – questo il contenuto della precisazione – era legato solo al finale di partita, definito rocambolesco. “In seguito alle notizie diffuse da diversi media, si precisa che non c’è stato alcun attrito tra il Capitano Lorenzo Insigne e i suoi compagni di squadra. Lo sfogo del calciatore negli ultimi minuti di Sassuolo-Napoli era legato solo al rocambolesco finale di partita”. In seguito alle notizie diffuse da diversi media, si precisa che non c’è stato alcun ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 marzo 2021) Ilrisponde alla Gazzetta dello Sport: trae lanon c’èmotivo di, scrive il club partenopeo su Twitter. Lo sfogo del capitano – questo il contenuto della precisazione – era legato solo al finale di partita, definito rocambolesco. “In seguito alle notizie diffuse da diversi media, si precisa che non c’ètra il Capitano Lorenzoe i suoidi. Lo sfogo del calciatore negli ultimi minuti di Sassuolo-era legato solo al rocambolesco finale di partita”. In seguito alle notizie diffuse da diversi media, si precisa che non c’è...

