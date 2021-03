Il dispiacere di Conte per Zingaretti | quel percorso comune dei due leader tra alti e bassi

(Di giovedì 4 marzo 2021) L’ex presiedente del Consiglio Giuseppe lo ha scritto su Facebook, e in sostanza ha detto: non voglio immischiarmi nelle faccende interne del Partito democratico, ma devo dire che mi dispiace per Nicola. Ed effettivamente questa reazione non stupisce. Perché? Perché i due, da quando hanno iniziato a collaborare con la nascita delII, hanno sempre avuto una buona (ottima) intesa. Tanto da progettare un, parallelo ma: Partito democratico e Movimento 5 Stelle. La famosa alleanza giallorossa, che lui stesso ha rilanciato nel suo ultimo discorso pubblico all’esterno di Palazzo Chigi. Lo ha anche ripetuto al suo ritorno all’università di Firenze, quando durante la lectio magistralis, ha detto di nuovo di credere nell’alleanza Pd-M5s (Movimento che – lo ricordiamo – probabilmente guiderà). E se ...

...di 'larghe intese' di Mario Draghi in un contesto dove sembrava prevalere l'opzione delter. '... Enrico Mentana, straziante confessione dalla Bortone: "Un granRenzi la politica di Berlusconi può non, mentre la contrarietà è totale per l'accordo ... Zingaretti è per intendersela con il M5s, in attesa o meno di Giuseppe. La presenza dell'ex ...L'ex premier: "Le sue dimissioni non mi lasciano indifferente. Seguo con rispetto e non intendo commentare le dinamiche di vita interna del Partito Democratico" ..."Le dimissioni di Nicola Zingaretti non mi lasciano indifferente. Seguo con rispetto e non intendo commentare le dinamiche di vita interna del Partito Democratico. Ma rimango dispiaciuto per questa de ...