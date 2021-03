Gran Premio Ungheria MotoGP, si farà nel 2023 (Di giovedì 4 marzo 2021) Notizia di pochi istanti fa, Carmelo Ezpeleta ha tenuto un incontro con József Pazca col l’intento di firmare un accordo in vista di un Gran Premio di Ungheria su un nuovo circuito nei pressi di Debrecen. La MotoGP sta sempre più ampliando i suoi orizzonti verso nuovi paesi. Il ritorno del Gran Premio d’Ungheria per il 2023 Le notizie sono ancora molto poche, ma sembra che il Ceo di Dorna Sports Carmelo Ezpeleta abbia firmato un contratto per far tornare nel calendario della MotoGP il Gran Premio d’Ungheria a partire dalla stagione 2023. In passato si era già vociferato di un possibile ritorno su palcoscenico mondiale, ma senza mai esiti positivi. Ora come non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Notizia di pochi istanti fa, Carmelo Ezpeleta ha tenuto un incontro con József Pazca col l’intento di firmare un accordo in vista di undisu un nuovo circuito nei pressi di Debrecen. Lasta sempre più ampliando i suoi orizzonti verso nuovi paesi. Il ritorno deld’per ilLe notizie sono ancora molto poche, ma sembra che il Ceo di Dorna Sports Carmelo Ezpeleta abbia firmato un contratto per far tornare nel calendario dellaild’a partire dalla stagione. In passato si era già vociferato di un possibile ritorno su palcoscenico mondiale, ma senza mai esiti positivi. Ora come non ...

Ultime Notizie dalla rete : Gran Premio F1 - Alpine, la storia del marchio nel motorsport Nonostante un discreto esordio, il costruttore ottiene i suoi primi punti con il quarto posto di Jean - Pierre Jabouille nel Gran Premio degli Stati Uniti nel 1978. I progressi accelerano con la ...

World Car of the Year 2021: annunciate le finaliste, non c'è l'Italia Assegnato il premio di Auto dell'Anno alla Toyota Yaris , il prossimo premio di rilevanza internazionale sarà il World Car of the Year 2021 . Una giuria di 93 giornalisti ...- Audi A3 - BMW Serie 2 Gran ...

Ciclismo: Cambia percorso il Gran Premio di Larciano di domenica La Nazione Lo spumante italiano spodesta lo Champagne sul podio di Formula1. Il Ferrari vincente è quello con le bollicine Le bollicine italiane sostituiranno lo Champagne francese sui podi di Formula1 per i prossimi tre anni. Per ora l’unico Ferrari sicuro di vincere ogni Gran Premio è proprio quello dello spumante dell’ ...

Vettel duro: "In F1 vincere più di 50 GP non conta niente" Il pilota tedesco dopo la presentazione dell'Aston Martin AMR21 si è lasciato andare ad alcune considerazioni che danno il segno di come affronterà la stagione 2021: 'Secondo il pensiero corrente la p ...

