F1, Mick Schumacher è pronto per la sfida: “Non sono preoccupato, voglio iniziare al meglio la stagione” (Di giovedì 4 marzo 2021) Il conto alla rovescia per l’inizio della stagione del Mondiale di F1 procede velocemente e non vi sono dubbi che il tedesco Mick Schumacher sia tra le più grandi attrazioni del Circus. Il figlio del grande Michael, vincitore del campionato FIA di F2 l’anno scorso, avrà l’opportunità di guidare la Haas e si prospetta un’annata impegnativa. La monoposto statunitense, infatti, non sembra essere dotata di grandi miglioramenti rispetto a quella del 2020 sia per le limitazioni regolamentari che per l’intenzione della scuderia di investire in maniera importante nel progetto del 2022, quando ci sarà la famosa “rivoluzione tecnica”. Schumi Jr., però, non è affatto preoccupato e vuol farsi trovare pronto all’appuntamento. Giova ricordare che le squadre si ritroveranno per una tre-giorni di test ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Il conto alla rovescia per l’inizio delladel Mondiale di F1 procede velocemente e non vidubbi che il tedescosia tra le più grandi attrazioni del Circus. Il figlio del grande Michael, vincitore del campionato FIA di F2 l’anno scorso, avrà l’opportunità di guidare la Haas e si prospetta un’annata impegnativa. La monoposto statunitense, infatti, non sembra essere dotata di grandi miglioramenti rispetto a quella del 2020 sia per le limitazioni regolamentari che per l’intenzione della scuderia di investire in maniera importante nel progetto del 2022, quando ci sarà la famosa “rivoluzione tecnica”. Schumi Jr., però, non è affattoe vuol farsi trovareall’appuntamento. Giova ricordare che le squadre si ritroveranno per una tre-giorni di test ...

