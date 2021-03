Europa in ginocchio davanti a Big Pharma: spopola l’intervento della deputata Aubry (video) (Di giovedì 4 marzo 2021) Lei si chiama Manon Aubry, 31 anni. E’ copresidente del gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica, è esponente della sinistra radicale di La France Insoumise. Ha fatto un discorso durissimo e perentorio mettendo in imbarazzo Ursula von der Leyen. Europa in ginocchia davanti alla case farmaceutiche L’Europa – ha tuonato in aula Manon Aubry – si è inginocchiata davanti alle case farmaceutiche. E ha sventolato le carte dei contratti coperti da omissis. L’aula di fronte alla quale Manon Aubry ha parlato era quasi vuota ma il video del suo discorso di appena 4 minuti lo stanno vedendo tutti. Una bocciatura su tutta la linea dell’operato di Ursula von der Leyen che non è riuscita a nascondere il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 marzo 2021) Lei si chiama Manon, 31 anni. E’ copresidente del gruppoSinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica, è esponentesinistra radicale di La France Insoumise. Ha fatto un discorso durissimo e perentorio mettendo in imbarazzo Ursula von der Leyen.in ginocchiaalla case farmaceutiche L’– ha tuonato in aula Manon– si è inginocchiataalle case farmaceutiche. E ha sventolato le carte dei contratti coperti da omissis. L’aula di fronte alla quale Manonha parlato era quasi vuota ma ildel suo discorso di appena 4 minuti lo stanno vedendo tutti. Una bocciatura su tutta la linea dell’operato di Ursula von der Leyen che non è riuscita a nascondere il ...

