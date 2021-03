Covid-19: grave 14enne ricoverata al Meyer (Di giovedì 4 marzo 2021) Secondo quanto si è appreso, la 14enne, residente a Grosseto, si trova in condizioni critiche ma non è intubata e non sarebbe in imminente pericolo di vita L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 4 marzo 2021) Secondo quanto si è appreso, la, residente a Grosseto, si trova in condizioni critiche ma non è intubata e non sarebbe in imminente pericolo di vita L'articolo proviene da Firenze Post.

Corriere : Covid, ragazzina di 14 anni ricoverata al Meyer di Firenze: è grave - MediasetTgcom24 : Covid, Locatelli: variante inglese contagia giovani ma non è più grave #Locatelli - sbonaccini : #Covid, in #EmiliaRomagna primi effetti del vaccino: -86% positività nel personale sanitario e -66% nella Cra. Immu… - ThePRagno88 : RT @Sibilla2021: Mio papà è grave. È in terapia intensiva e è risultato positivo al covid. Io e mia mamma siamo in isolamento a casa. Non p… - Frattini1961 : RT @Corriere: Covid, ragazzina di 14 anni ricoverata al Meyer di Firenze: è grave -