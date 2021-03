Coronavirus, la Lombardia passa in zona arancione scuro da mezzanotte. Chiuse tutte le scuole tranne gli asili nido (Di giovedì 4 marzo 2021) arancione scuro. Il verdetto per la Lombardia è già deciso. Dalla zona arancione la regione passerà alla nuova zona «arancione rafforzato»: tutte le scuole, tranne gli asili nido, resteranno chiusi. L’ordinanza partirà dalla mezzanotte di oggi, 4 marzo, e sarà valida fino al 14 marzo. Al momento negli ospedali della regione ci sono 4.545 pazienti ricoverati per Covid nelle aree non critiche e 532 in terapia intensiva. Nell’ordinanza firmata dal governatore della regione Attilio Fontana viene chiarito anche che è revocata la possibilità di spostarsi nelle seconde case. Queste le parole di Fontana per giustificare un intervento così tempestivo: «La commissione ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 marzo 2021). Il verdetto per laè già deciso. Dallala regione passerà alla nuovarafforzato»:legli, resteranno chiusi. L’ordinanza partirà dalladi oggi, 4 marzo, e sarà valida fino al 14 marzo. Al momento negli ospedali della regione ci sono 4.545 pazienti ricoverati per Covid nelle aree non critiche e 532 in terapia intensiva. Nell’ordinanza firmata dal governatore della regione Attilio Fontana viene chiarito anche che è revocata la possibilità di spostarsi nelle seconde case. Queste le parole di Fontana per giustificare un intervento così tempestivo: «La commissione ...

