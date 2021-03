C’è ancora tanto che non sappiamo del rapporto fra fumo e Covid-19 (Di giovedì 4 marzo 2021) (foto: Alexandra – A life without animals is not worth living / Pixabay)Fumare fa male, lo sappiamo. Ma quali sono gli effetti delle sigarette sul rischio di contrarre il coronavirus e di avere forme Covid-19 più gravi? Il tema è dibattuto da tempo, con varie prove che indicano che il fumo aumenterebbe sia il rischio di contagio, come spiega il ministero della Salute, sia di sintomi più forti. Oggi due ricercatrici della Johns Hopkins University tornano sull’argomento richiamando l’attenzione sulla necessità di svolgere più studi. Dall’analisi delle ricerche disponibili la probabilità di andare incontro a decesso, per i pazienti con Covid-19 e fumatori, sarebbe doppia rispetto a quella di chi non ha quest’abitudine. Così essere fumatori è un importante fattore di rischio, che si aggiunge ad altri fattori e condizioni ... Leggi su wired (Di giovedì 4 marzo 2021) (foto: Alexandra – A life without animals is not worth living / Pixabay)Fumare fa male, lo. Ma quali sono gli effetti delle sigarette sul rischio di contrarre il coronavirus e di avere forme-19 più gravi? Il tema è dibattuto da tempo, con varie prove che indicano che ilaumenterebbe sia il rischio di contagio, come spiega il ministero della Salute, sia di sintomi più forti. Oggi due ricercatrici della Johns Hopkins University tornano sull’argomento richiamando l’attenzione sulla necessità di svolgere più studi. Dall’analisi delle ricerche disponibili la probabilità di andare incontro a decesso, per i pazienti con-19 e fumatori, sarebbe doppia rispetto a quella di chi non ha quest’abitudine. Così essere fumatori è un importante fattore di rischio, che si aggiunge ad altri fattori e condizioni ...

borghi_claudio : Si fa ancora finta di non capire la questione 'blocco navale' inteso come aggressione ad un altro stato e che nulla… - Raiofficialnews : “C’è voglia di musica in un tempo, se non ancora di normalità, certamente di apertura alla vita. #Sanremo2021 è il… - BiagioAntonacci : Standoti vicino ho capito ancora meglio chi sei ..... non c’è dono migliore della stima .... tutto il resto è mer… - FawziaJmal : RT @takemelsewhere: Stasera Mehdi farà a Benal ciò che ha fatto a Zeynep più di 10 puntate fa: rinchiuderla in casa e limitare la sua liber… - pmontevecchio : @AnaFloraCastro1 c'è moltissima gente ancora disposta a farsi prendere per il culo. Tipo i poveracci che ti scrivono *click tutto il tempo. -

Ultime Notizie dalla rete : C’è ancora E cchi s''o crereva, chi se ll'aspettava guagliú - ilNapolista IlNapolista