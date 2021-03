Campania “rossa”, tamponi di massa in tre comuni: la decisione di De Luca (Di giovedì 4 marzo 2021) Nelle ultime settimane si è registrano un forte incremento di positivi in Campania. “Questo incremento è connesso alle varianti, soprattutto quella inglese”, fa sapere la Regione in una nota diffusa poco fa. Preoccupa la situazione epidemiologica in tre comuni dell’area vesuviana: Castellammare, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 4 marzo 2021) Nelle ultime settimane si è registrano un forte incremento di positivi in. “Questo incremento è connesso alle varianti, soprattutto quella inglese”, fa sapere la Regione in una nota diffusa poco fa. Preoccupa la situazione epidemiologica in tredell’area vesuviana: Castellammare, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

MediasetTgcom24 : Napoli e Campania, de Magistris: inevitabile la zona rossa #covid - ecogiornalista : Fin quando ci sarà gente che afferma queste sciocchezze ci metteranno sempre in zona rossa. #Covid #Campania… - radioalfa : Aumento casi covid in Campania, dalla Regione fanno sapere 'inevitabile la zona rossa' - ilgolfo24_it : IL PUNTO Perché la Campania ora rischia di finire in zona rossa - mattinodinapoli : Campania zona rossa, De Luca ordina screening di massa a Castellammare, Pompei e Torre Annunziata -