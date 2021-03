Calcio | Ancelotti | ‘scudetto? Spero Milan ma Inter viaggia forte’

(Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. – (Adnkronos) – “Iovinca il, ma credo che non sarà facile perché l’forte”. Carlosi esprime così in merito alla favorita per vincere lo scudetto. “Non penso che il mio amico Conte mi accontenterà in questo desiderio”, aggiunge l’allenatore dell’Everton a Sky Sport. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ora che è all'Evertontorna a parlare di Gattuso ed anche di Pirlo, due che ha avuto da giocatore nel Milan e che ora hanno seguito la sua strada, quella di allenare. Dice a Sky'Non hanno l'esperienza che ho io, su questo non ci sono dubbi, ma solo perché sono più giovani di me - aggiungea Sky Sport - . Quindi non è una cosa negativa, al contrario è una cosa ...Carlo Ancelotti ha parlato dei suoi “allievi”, Pirlo e Gattuso, che stanno trovando delle difficoltà in panchina Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, ai microfoni di Sky Sport ha parlato del rapp ...Queste le parole dell’ex tecnico azzurro Caro Ancelotti a Sky sport: “Seguo tutti i calciatori che ho avuto in carriera. Certo, non possono avere la stessa esperienza che ho i ...