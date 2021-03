Bombe all’Arabia Saudita, indagati per abuso d’ufficio due direttori generali pro-tempore della Uama (Di giovedì 4 marzo 2021) Lo aveva chiesto il Gip, Roberta Conforti, nelle motivazioni con le quali aveva respinto la richiesta d’archiviazione presentata dai pm disponendo altri sei mesi di indagine, il 22 febbraio scorso. Oggi i magistrati della Procura hanno così iscritto nel registro degli indagati, con l’ipotesi di reati di abuso d’ufficio, due direttori generali pro-tempore della Uama, l’Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento, in relazione all’indagine avviata sull’export verso l’Arabia Saudita di Bombe fabbricate dalla Rwm Italia dopo l’uccisione di un’intera famiglia yemenita di sei persone per mano dell’aviazione di Riyad, nella notte tra il 7 e l’8 ottobre 2016. Il procedimento era partito dopo una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Lo aveva chiesto il Gip, Roberta Conforti, nelle motivazioni con le quali aveva respinto la richiesta d’archiviazione presentata dai pm disponendo altri sei mesi di indagine, il 22 febbraio scorso. Oggi i magistratiProcura hanno così iscritto nel registro degli, con l’ipotesi di reati di, duepro-, l’Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento, in relazione all’indagine avviata sull’export verso l’Arabiadifabbricate dalla Rwm Italia dopo l’uccisione di un’intera famiglia yemenita di sei persone per mano dell’aviazione di Riyad, nella notte tra il 7 e l’8 ottobre 2016. Il procedimento era partito dopo una ...

fattoquotidiano : Bombe all’Arabia Saudita, dal Gip ‘no’ ad archiviazione per Rwm Italia e Uama: indagini su uccisione famiglia in Ye… - fattoquotidiano : Bombe all’Arabia Saudita, indagati per abuso d’ufficio due direttori generali pro-tempore della Uama - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Bombe all’Arabia Saudita, indagati per abuso d’ufficio due direttori generali pro-tempore della Uama - albertocaldana : RT @fattoquotidiano: Bombe all’Arabia Saudita, indagati per abuso d’ufficio due direttori generali pro-tempore della Uama - CarieriF : RT @fattoquotidiano: Bombe all’Arabia Saudita, indagati per abuso d’ufficio due direttori generali pro-tempore della Uama -

Ultime Notizie dalla rete : Bombe all’Arabia Omicidio Khashoggi, Bin Salman autorizzò blitz per catturarlo o ucciderlo Corriere della Sera