Atletica, Jacobs carico per gli Europei di Torun: "Sto bene, posso giocarmela" (Di giovedì 4 marzo 2021) "La condizione è buona, ho fatto un'ottima serie di gare e adesso mi gioco le mie carte. Qui si rimette tutto in discussione, mi aspettano tre turni con orari distanziati e quindi con tre riscaldamenti diversi. È una situazione più complicata da gestire, ma è così per tutti e si riparte da zero". Lo ha detto Marcell Jacobs alla Fidal in vista degli Europei di Atletica indoor di Torun 2021. Il velocista delle Fiamme Ore ha fatto il punto sulla sua stagione finora. "Questo 2021 è iniziato bene, e pensare che fino al 15 gennaio c'era l'idea di non fare la stagione indoor e passare direttamente alle outdoor. Ma avendo cambiato molto tecnicamente abbiamo deciso di gareggiare, per capire se la nuova partenza fosse giusta per me. E così è stato. Ora la sento mia. Prima cercavo 'ampiezze' nei primi appoggi e ...

