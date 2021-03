Arriva su Sky “Speravo de morì prima”, la serie su Francesco Totti (Di giovedì 4 marzo 2021) Arriva la serie tv “Speravo de morì prima”, che racconta la vita di Francesco Totti. Sarà trasmessa dal 19 marzo, alle 21.15 in prima tv, su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv. A interpretare l’ex numero 10 giallorosso nella dramedy Sky Original in sei episodi, è Pietro Castellitto. Al centro della storia gli td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 4 marzo 2021)latv “de”, che racconta la vita di. Sarà trasmessa dal 19 marzo, alle 21.15 intv, su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv. A interpretare l’ex numero 10 giallorosso nella dramedy Sky Original in sei episodi, è Pietro Castellitto. Al centro della storia gli td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Arriva su Sky “Speravo de morì prima”, la serie su Francesco Totti - CIAfra73 : Alessandro Cattelan lascia Sky e arriva su #Rai1: ecco l'indiscrezione con tutti i dettagli! - sportli26181512 : 'Drive to Survive', la serie tv arriva su Sky: orari e dove vedere le prime due stagioni: 'Drive to Survive, una se… - jcamargomolano : Mentre si valuta la perdita di pubblico di #Sanremo2021 rispetto all'anno precedente, arriva l'annuncio che… - aciclista70 : RT @SkyTG24: Covid, le news di oggi. Vaccini, arriva il via libera alla dose unica per i guariti. LIVE -