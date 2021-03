Achille Lauro omaggia Mina nel suo “Bam Bam Twist” (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo l’esibizione della prima serata, dove è apparso vestito di piume e strass in perfetto stile glam-rock, ieri Achille Lauro ha calcato il palco dell’Ariston con un trucco marcato e una lunghissima treccia rossa: impossibile non pensare a Mina, sopratutto perché ieri si è esibito sulle note di Bam Bam Twist. Eccolo allora presentare un nuovo “quadro”, dando prova della sua ecletticità camaleontica e della sua capacità di trasformarsi in qualsiasi personaggio in men che non si dica. Alle sue spalle, danzavano Francesca Barra e Claudio Santamaria, proprio i due protagonisti del video all’insegna del Rock ‘N Roll che è stato anche il tormentone estivo della scorsa estate. Che la sua esibizione fosse un omaggio a Mina, Lauro lo ha scritto a chiare lettere in un suo post di ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo l’esibizione della prima serata, dove è apparso vestito di piume e strass in perfetto stile glam-rock, ieriha calcato il palco dell’Ariston con un trucco marcato e una lunghissima treccia rossa: impossibile non pensare a, sopratutto perché ieri si è esibito sulle note di Bam Bam. Eccolo allora presentare un nuovo “quadro”, dando prova della sua ecletticità camaleontica e della sua capacità di trasformarsi in qualsiasi personaggio in men che non si dica. Alle sue spalle, danzavano Francesca Barra e Claudio Santamaria, proprio i due protagonisti del video all’insegna del Rock ‘N Roll che è stato anche il tormentone estivo della scorsa estate. Che la sua esibizione fosse un omaggio alo ha scritto a chiare lettere in un suo post di ...

