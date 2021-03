Wrongonyou | Davide Shorty | Dellai e Greta Zuccoli | le Nuove Proposte della seconda serata

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Formula che vince non si cambia: ad aprire le danze del secondo appuntamento del Festival di Sanremo 2021 saranno ancora una volta le Nuove Proposte che, in ordine di apparizione, vedranno avvicendarsi sul palco Wrongonyou, Greta Zuccoli, Davide Shorty e i fratelli Dellai. Così come successo la prima serata per Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano, anche loro saranno subito sottoposti alla votazione della Giuria Demoscopica, della Sala Stampa e del Televoto, che peserà per il 34%. Le prime 2 canzoni classificate accederanno alla finale di venerdì 5 marzo, mentre le altre 2 saranno automaticamente eliminate, senza la possibilità di essere ripescate più avanti.