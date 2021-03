Warner Bros | George Lucas e Steven Spielberg in uscita

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 4 marzo 2021). ha comunicato le uscite di aprile 2021 per il mercato home-video, che includerà diverse chicche per gli appassionati di cinema, e in questo articolo vi riportiamo l’elenco completo. Quali sono le uscite? Godzilla, primo capitolo del MonsterVerse che torna in una edizione 4K steelbook in tempo per l’di Godzilla vs Kong, e sempre per il catalogo 4K Ultra HD arriva l’attesa nuova versione ultra hd con steelbook di Blade, cinecomic Marvel d’epoca con protagonisti Wesley Snipes, Stephen Dorff e Kris Kristofferson. Entrambi i titoli saranno disponibili per l’acquisto a partire dal 22 aprile prossimo. (.:) Trama di In un nuovo mondo in cui uomini e mostri convivono tra loro, la Monarch deve aprire la strada a un futuro prospero al fianco dei Titani, tenendo sotto ...