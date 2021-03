WandaVision: per il regista "molti fan saranno delusi dal finale per via delle teorie sul web" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il regista di WandaVision ha ammesso di aspettarsi che alcuni fan restino delusi dalle scelte sul finale, soprattutto per via delle aspettative create dalle teorie degli spettatori. Il finale di WandaVision si avvicina e il regista Matt Shakman mette le mani avanti anticipando che molti fan potrebbero restare delusi viste le aspettative create dalle teorie circolate sul web nelle ultime settimane. In un'intervista con Entertainment Weekly, Matt Shakman ha ammesso di aspettarsi delusione da parte di alcuni fan nutriti dalle teorie diffuse sul possibile finale della serie Disney+: "Spero che sentano che il viaggio è stato soddisfacente ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ildiha ammesso di aspettarsi che alcuni fan restinodalle scelte sul, soprattutto per viaaspettative create dalledegli spettatori. Ildisi avvicina e ilMatt Shakman mette le mani avanti anticipando chefan potrebbero restareviste le aspettative create dallecircolate sul web nelle ultime settimane. In un'intervista con Entertainment Weekly, Matt Shakman ha ammesso di aspettarsione da parte di alcuni fan nutriti dallediffuse sul possibiledella serie Disney+: "Spero che sentano che il viaggio è stato soddisfacente ...

johnscarpelli5 : Ho scritto di WandaVision e del legame indissolubile che da sempre unisce televisione e pubblicità. Contiene 70 ann… - Noovyis : (WandaVision: per il regista 'molti fan saranno delusi dal finale per via delle teorie sul web') Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? WandaVision: per il regista 'molti fan saranno delusi dal finale per via delle teorie sul web'… - blondespideyy : -2 per il gran finale #WandaVision - waitingforgrad : Buongiorno mancano 48 ore all'ultimo episodio di #WandaVision e non sarò mai pronta per vederlo -