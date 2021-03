TV7Benevento : **Vivendi: in 2020 fatturato a 16,09 mld (+1,2%), ebitda +6,6% a 1,6 mld**... -

...quasi al 30% in Mediaset e portato al congelamento di quasi il 20% di Mediaset detenuto da... 4 bis del decreto 125/(norma che tutela il principio del pluralismo esterno nel caso di ...... secondo quanto ricostruito da Radiocor, in seguito al ricorso presentato dache aveva impugnato due delibere di dicembredell'Agcom. L'Autorita' garante nelle comunicazioni aveva ...(Teleborsa) – Il Tar del Lazio ha fissato per il prossimo 6 dicembre l’udienza di merito relativa al ricorso proposto da Vivendi per contestare l’istruttoria dell’Agcom ...Roma, 3 mar. (Adnkronos) – Vivendi ha chiuso il 2020 con un fatturato pari a 16,09 miliardi di euro, in progressione dell’1,2% rispetto al 2019. L’ebitda è pari a 1,627 mld, in progressione del 6,6% m ...