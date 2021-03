Verona, Juric: «Non pensavo di vivere una serata così tranquilla» (Di giovedì 4 marzo 2021) Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato nel post partita del match contro il Benevento: le sue dichiarazioni Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato nel post partita del match contro il Benevento. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. serata tranquilla – «Non pensavo di poter vivere una serata così tranquilla, il Benevento in casa aveva messo in difficoltà Juventus, Torino e Roma. Contro i giallorossi, nonostante l’inferiorità numerica, non avevano subito un tiro in porta. Siamo stati quasi perfetti, devo fare i complimenti ai ragazzi perché stiamo crescendo esponenzialmente settimana dopo settimana». CLASSIFICA – «Può sembrare ingiusto e fuori luogo quello che dico, ma sono ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Ivan, tecnico dell’Hellas, ha parlato nel post partita del match contro il Benevento: le sue dichiarazioni Ivan, tecnico dell’Hellas, ha parlato nel post partita del match contro il Benevento. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.– «Nondi poteruna, il Benevento in casa aveva messo in difficoltà Juventus, Torino e Roma. Contro i giallorossi, nonostante l’inferiorità numerica, non avevano subito un tiro in porta. Siamo stati quasi perfetti, devo fare i complimenti ai ragazzi perché stiamo crescendo esponenzialmente settimana dopo settimana». CLASSIFICA – «Può sembrare ingiusto e fuori luogo quello che dico, ma sono ...

