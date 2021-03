Senza capelli e barba lunga: Gonzalo Higuain è quasi irriconoscibile (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dalle immagini pubblicate dall’Inter Miami sui propri canali social, si vede un Gonzalo Higuain decisamente in forma. Ma non è questa la prima cosa che colpisce. L’argentino, ex attaccante del Napoli, ha cambiato totalmente look: si è rasato i capelli e si è fatto crescere la barba. Un Higuain come non si era mai visto. Nouveau look pour Gonzalo Higuain. @InterMiamiCF pic.twitter.com/RAtG5RvFJ6 — Actu Foot (@ActuFoot ) March 3, 2021 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dalle immagini pubblicate dall’Inter Miami sui propri canali social, si vede undecisamente in forma. Ma non è questa la prima cosa che colpisce. L’argentino, ex attaccante del Napoli, ha cambiato totalmente look: si è rasato ie si è fatto crescere la. Uncome non si era mai visto. Nouveau look pour. @InterMiamiCF pic.twitter.com/RAtG5RvFJ6 — Actu Foot (@ActuFoot ) March 3, 2021 L'articolo ilNapolista.

