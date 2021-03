Scuole chiuse: la mappa delle province a rischio con i contagi oltre il limite (Di mercoledì 3 marzo 2021) Quali sono le province in Italia che rischiano la chiusura di tutte le Scuole perché superano il limite di 250 contagi ogni 100mila abitanti? oltre 20: ecco quali. Secondo un’analisi di Youtrend che si basa sui i dati del bollettino della Protezione Civile. Anche se “le decisioni -si precisa- saranno poi prese su quelli dell’Iss”, che conteggiano solo i tamponi molecolari. Da Corriere della Sera 3 marzo 2021Se la chiusura degli istituti scolastici sarà a livello provinciale come sembra al momento probabile, secondo le stime YouTrend sono al momento 24 le province in cui si supera la soglia settimanale di contagi che richiede la chiusura: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Chieti, Como, Forlì, Frosinone, Imperia, Macerata, Mantova, Modena, Monza e Brianza, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Quali sono lein Italia che rischiano la chiusura di tutte leperché superano ildi 250ogni 100mila abitanti?20: ecco quali. Secondo un’analisi di Youtrend che si basa sui i dati del bollettino della Protezione Civile. Anche se “le decisioni -si precisa- saranno poi prese su quelli dell’Iss”, che conteggiano solo i tamponi molecolari. Da Corriere della Sera 3 marzo 2021Se la chiusura degli istituti scolastici sarà a livello provinciale come sembra al momento probabile, secondo le stime YouTrend sono al momento 24 lein cui si supera la soglia settimanale diche richiede la chiusura: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Chieti, Como, Forlì, Frosinone, Imperia, Macerata, Mantova, Modena, Monza e Brianza, ...

Agenzia_Ansa : Riunione Draghi-ministri-Cts sul nuovo dpcm. Scuole chiuse in zone rosse #ANSA - Agenzia_Ansa : Scuole chiuse in zona rossa e facoltà nelle altre regioni di chiudere gli istituti se, a livello locale, si raggiun… - repubblica : ?? Nuovo Dpcm, finito incontro governo-regioni: scuole sempre chiuse in zona rossa, nelle altre ad alto contagio sce… - ProfugoItaliano : @megasabgio @GuidoCrosetto Centri commerciali aperti e scuole chiuse. La sostanza è dannosa - DaustoC : RT @bencivenga1971: @borghi_claudio @FmMosca Ultimo ma dura un mese, è tanto. Cerchiamo di correggere alcune storture. Perché scuole infanz… -