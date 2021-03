Sanremo stasera tra gli ospiti anche Gigi D’Alessio e Claudio Santamaria (Di mercoledì 3 marzo 2021) SANREMO – Dopo il debutto nella serata di ieri sera, il Festival di Sanremo va avanti e si butta a capofitto nella puntata che andrà in onda questa sera. Sarà dedicata alla musica italiana nel mondo e proprio per questo ad arricchire la gara di giovani e big arriveranno Il Volo e Laura Pausini. I primi renderanno omaggio a Ennio Morricone diretti dal figlio Andrea, la seconda festeggerà la sua vittoria ai Golden Globe cantando proprio il pezzo premiato come ‘Miglior canzone originale’, ‘Io si’ (seen)’. Tra gli ospiti, poi, Gigi D’Alessio, Alex Schwazer e la calciatrice della Juventus Cristiana Girelli. Tornerà sul palco Achille Lauro, questa volta accompagnato da Claudio Santamaria e Francesca Barba. Co-conduttrice Elodie, che torna in un ruolo diverso rispetto a quello che l’ha vista protagonista tra i Campioni lo scorso anno con ‘Andromeda’. Leggi su dire (Di mercoledì 3 marzo 2021) SANREMO – Dopo il debutto nella serata di ieri sera, il Festival di Sanremo va avanti e si butta a capofitto nella puntata che andrà in onda questa sera. Sarà dedicata alla musica italiana nel mondo e proprio per questo ad arricchire la gara di giovani e big arriveranno Il Volo e Laura Pausini. I primi renderanno omaggio a Ennio Morricone diretti dal figlio Andrea, la seconda festeggerà la sua vittoria ai Golden Globe cantando proprio il pezzo premiato come ‘Miglior canzone originale’, ‘Io si’ (seen)’. Tra gli ospiti, poi, Gigi D’Alessio, Alex Schwazer e la calciatrice della Juventus Cristiana Girelli. Tornerà sul palco Achille Lauro, questa volta accompagnato da Claudio Santamaria e Francesca Barba. Co-conduttrice Elodie, che torna in un ruolo diverso rispetto a quello che l’ha vista protagonista tra i Campioni lo scorso anno con ‘Andromeda’.

