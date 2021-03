Sanremo 2021, la classifica della prima serata: prima Annalisa (Di mercoledì 3 marzo 2021) E’ Annalisa al primo posto della classifica della prima serata del Festival di Sanremo 2021. Le prime tre posizioni sono occupate da tre artisti dei quali non si era quasi mai parlato al momento di ipotizzare un possibile podio. Al primo posto troviamo, a sorpresa, Annalisa con Dieci, seguita da Glicine di Noemi. Terzo posto completamente inaspettato, invece, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) E’al primo postodel Festival di. Le prime tre posizioni sono occupate da tre artisti dei quali non si era quasi mai parlato al momento di ipotizzare un possibile podio. Al primo posto troviamo, a sorpresa,con Dieci, seguita da Glicine di Noemi. Terzo posto completamente inaspettato, invece, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - Eurosport_IT : 'I soldi non sono importanti, nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tu… - hosceltome : RT @silviagianatti: Altro esordio, senza mezza sbavatura. Gara al podio pure qui. - softgiulia : RT @vanderwoodvsen: tommaso zorzi vince il grande fratello, i maneskin vincono sanremo e per me il 2021 già è un anno meraviglioso -