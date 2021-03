Sanremo 2021, dal ‘Discorso alle poltrone’ a Zaki: curiosità della prima serata (Di mercoledì 3 marzo 2021) C’è una ragione per la quale questo Sanremo è un inedito e la conosciamo, ahimè, proprio tutti, dal Nord al Sud del mondo. Si chiama Covid 19. Non a caso il dibattito sull’Ariston, vuoto per motivi di sicurezza sanitaria, è durato un bel po’. Le poltrone vuote sono state, quindi, una novità annunciata. Renderle persino complici richiedeva un salto, ironico e chissà, magari benaugurante per il prossimo Festival. Un salto che Fiorello ha compiuto subito con il suo discorso alle poltrone vuote: “Non avete mai potuto vedere il Festival, avete visto sempre la parte peggiore dell’essere umano”, ha detto elencando tutti i posteriori celebri che si sono seduti nella platea di Sanremo. Poi ha coinvolto le poltrone in una coreografia di gruppo: “Su i braccioli, giù i braccioli”, per concludere: “Una poltrona senza culo è come Zingaretti senza ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 marzo 2021) C’è una ragione per la quale questoè un inedito e la conosciamo, ahimè, proprio tutti, dal Nord al Sud del mondo. Si chiama Covid 19. Non a caso il dibattito sull’Ariston, vuoto per motivi di sicurezza sanitaria, è durato un bel po’. Le poltrone vuote sono state, quindi, una novità annunciata. Renderle persino complici richiedeva un salto, ironico e chissà, magari benaugurante per il prossimo Festival. Un salto che Fiorello ha compiuto subito con il suo discorsopoltrone vuote: “Non avete mai potuto vedere il Festival, avete visto sempre la parte peggiore dell’essere umano”, ha detto elencando tutti i posteriori celebri che si sono seduti nella platea di. Poi ha coinvolto le poltrone in una coreografia di gruppo: “Su i braccioli, giù i braccioli”, per concludere: “Una poltrona senza culo è come Zingaretti senza ...

