Sanremo 2001: vincitore, canzoni, classifica (Di mercoledì 3 marzo 2021) Quello del 2001 è stato un Sanremo di brani importanti: con il podio di Elisa con Luce e un secondo posto (che avrebbe potuto essere un primo posto ex-aequo) di Giorgia con Di sole e d'azzurro, ma anche ultime posizioni di rilievo (basti pensare ai Bluvertigo o ai Quintorigo o i Sottotono). Il cinquantunesimo Festival di Sanremo è stato condotto da Raffaella Carrà affiancata da Megan Gale, Massimo Ceccherini ed Enrico Papi. Celebri rimasero la prima esibizione italiana di Eminem e quella dei Placebo in cui un Brian Molko - pare alterato dai fumi dell'alcool - durante il live andò in escandescenze, distruggendo parte del palco. Ma anche le apparizioni tra le Giovani Proposte dei Gazosa (che vinsero), Roberto Angelini, i Velvet, Francesco Renga, Paolo Meneguzzi. Elisa «Luce (Tramonti a nord est)» Siamo nella stessa lacrima, come un ...

