Ristoratori Toscana | Nuovo Dpcm bocciato

Firenze, 3 marzo 2021 " Oggi alle 15 nuovo presidio di TNI Italia "sotto il ministero della Salute, in piazza Castellani a Roma con lo striscione "Sanremo sì, Horeca no. La Speranza è finita". "Il nuovo Dpcm Draghi " spiega Pasquale Naccari, ...Roma, 3 marzo 2021 " Oggi alle 15 nuovo presidio di TNI Italia "sotto il ministero della Salute, in piazza Castellani a Roma con lo striscione "Sanremo sì, Horeca no. La Speranza è finita". "Il nuovo Dpcm Draghi " spiega Pasquale Naccari, ...Il portavoce Naccari: "Assurdo non prevedere la riapertura serale dei ristoranti nelle zone a minor rischio contagio". Oggi nuovo presidio a Roma ...Secondo il 62% degli utenti negli ultimi 5 anni, la presenza di donne in ruoli apicali del mondo food è aumentata ...