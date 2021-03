Primo giorno di zona bianca, in Sardegna: “La gente è felice, sembra Natale” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Primo giorno di zona bianca, in Sardegna. Sardegna zona bianca. La prima giornata di (semi) libertà si è conclusa all’insegna della prudenza. Bar aperti fino alle 21, ristoranti fino alle 23, scuole con il 75% degli studenti in presenza e coprifuoco dalle 23:30: a una riapertura “graduale e controllata”, la popolazione ha risposto con altrettanta sobrietà. La movida c’è, ma con moderazione. La prima giornata di zona bianca “controllata” in Sardegna è trascorsa, ma con prudenza. Tavolini pieni (quasi tutti), mascherine presenti, distanziamento e nessuna calca: le vie del centro sono trafficate, ma con moderazione, fino a tarda sera. Le regole sono chiare: per una zona ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 3 marzo 2021)di, in. La prima giornata di (semi) libertà si è conclusa all’insegna della prudenza. Bar aperti fino alle 21, ristoranti fino alle 23, scuole con il 75% degli studenti in presenza e coprifuoco dalle 23:30: a una riapertura “graduale e controllata”, la popolazione ha risposto con altrettanta sobrietà. La movida c’è, ma con moderazione. La prima giornata di“controllata” inè trascorsa, ma con prudenza. Tavolini pieni (quasi tutti), mascherine presenti, distanziamento e nessuna calca: le vie del centro sono trafficate, ma con moderazione, fino a tarda sera. Le regole sono chiare: per una...

